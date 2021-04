Le réseau des agro-pasteurs plaide pour l’accès des jeunes aux exploitations familiales. Le Ropa part d’un constat. Selon lui, il est difficile pour les jeunes de disposer de lopins de terre. Les espaces qui leur sont octroyés le sont pour un laps de temps. Selon certains paysans, la faute est imputable aux collectivités territoriales au grand dam des parents.

« Les paysans vivent ces questions au quotidien dans leurs familles. Ils sont très désemparés lorsqu’ils voient leurs enfants ne pas pouvoir reprendre leur exploitation familiale, ne pas trouver d’emploi rémunérateur dans d’autres secteurs et s‘aventurer dans des voies dangereuses, c’est vraiment déplorable. Alors, ces jeunes craignent à la fois pour leur avenir très incertain. Ils craignent également pour l’avenir de leurs exploitations familiales qui, déjà, manquent de bras et peuvent être vouées à disparaître. Ils ne savent pas quoi faire”, regrette Nazirou Samb, secrétaire général du Ropa.

Les jeunes ruraux plaident pour le changement

Le Ropa estime qu’il est temps de dépassionner certains stéréotypes. À la lumière des politiques d’emploi des jeunes engagées par les pouvoirs publics. À en croire Nazirou Samb, les zones agricoles constituent des greniers qui peuvent contenir beaucoup de d’emplois.

« Nous voulons assumer des responsabilités au sein des exploitations et dans les organisations paysannes. Nous ne voulons plus être considérés comme des enfants et souhaitons être reconnus dans les contributions à l’exploitation familiale. Il faut libérer la parole dans les exploitations familiales. Que tous les acteurs s’engagent dans une réflexion qui puisse déboucher sur des réaménagements de la situation », appelle-t-il.