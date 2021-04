Université de Bambey : FRAPP France Dégage en renfort pour les étudiants

Suite à la décision du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) d’apporter des réformes «impertinentes» dans le cycle des masters, le Frapp/Université Alioune Diop de Bambey manifeste son opposition face à «cette décision unilatérale dénuée de sens et dont le contenu demeure nuisible à l’enseignement supérieur».

En effet, depuis l’entame de ces fameuses réformes, regrettent Guy Marius Sagna et ses camarades, le Mesri ne cesse de «verser dans l’unilatéralité avec ses acolytes recteurs des universités publiques». Pour eux, toutes les décisions afférentes à ces réformes ont été prises à «l’exclusion» des représentants d’étudiants qui ne sont désormais pour le Mesri que des récepteurs d’information. «Cependant, l’information la plus surprenante, après la suspension des sélections masters, a été celle relative à une attribution de quotas de bourse de master aux universités publiques. En sus de ces réformes, l’université de Bambey reste confrontée à des problèmes socio-pédagogiques depuis quelques années avec des effectifs pléthoriques qu’elle reçoit chaque année sans mesure d’accompagnement. Elle souffre notamment des problèmes de restauration, des amphithéâtres que le ministre avait promis de régler depuis l’année passée… », rappellent les activistes dans un communiqué.

Cette situation «inadmissible», engendrée par la volonté d’un Mesri qui «ignore» les réalités socio-pédagogiques des étudiants de Master, ne peut laisser indifférent le Frapp/Uadb. Lequel exige la reprise effective des sélections en master et le démarrage des inscriptions, le rejet de toute l’idée de limitation des bourses en master, l’octroi de la bourse à tout étudiant valablement sélectionné et remplissant la condition d’attribution de bourse déjà en vigueur, entre autres. Le Frapp/Uadb manifeste son soutien sans faille à la coordination et à l’ensemble de la communauté estudiantine.