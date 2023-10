Ziguinchor : Vision citoyenne appelle à la réhabilitation des écoles saccagées et à la libération des élèves et enseignants emprisonnés

À la veille de la rentrée des classes pour les élèves, plusieurs écoles de Ziguinchor saccagées en juin et en juillet 2023 ne sont pas dans les conditions de recevoir les potaches. De plus “plusieurs élèves et enseignants arrêtés lors des manifestations liées à l’affaire Sonko sont toujours dans les liens de la détention”, informent des membres du mouvement Vision citoyenne. Ce qui risque de plomber, selon eux, le bon déroulement des cours.

Selon leur coordonnateur, la situation dans ces écoles est préoccupante. Madia Diop Sané et ses camarades interpellent la communauté, l’État et surtout le chef de l’État. “Autant l’État aide les écoles sous l’effet des inondations, autant l’État doit aider ces écoles qui ont subi les affres” des émeutes, a soutenu Madia Diop Sané, coordonnateur de Vision citoyenne face à la presse, après avoir effectué un tour au niveau de ces établissements.

Pour Vision citoyenne, il ne revient pas aux parents d’élèves et à la communauté éducative de réhabiliter ces écoles dégradées. Madia Diop Sané et Cie affirment constater que “les autorités administratives veulent faire porter le chapeau aux parents et à la communauté éducative”.

“Ces écoles n’ont pas été saccagées par des enseignants. Ces écoles ont été saccagées par des manifestants. Et un État sérieux doit mener des enquêtes pour que les responsabilités soient situées et que de tels événements ne puissent plus se reproduire”, peste-t-il.

La libération des élèves et des enseignants exigée

“À Ziguinchor, on peut vous dire qu’il y a peut-être au moins quatre mineurs qui sont dans les prisons. Il y a des élèves et des enseignants aussi. Et on nous dit que dans la région, nous manquons de 256 enseignants”, a laissé entendre Madia Diop Sané. Ce qui accentue le gap.

Ainsi, il sollicite leur libération, car la prison n’est pas leur place.

Avec Seneweb