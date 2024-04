Transformation significative du système d’éducation : les exigences citoyennes de la COSYDEP

Ce vendredi marque la fin de la Semaine Mondiale d’Action pour l’Éducation (SMAE) 2024, tenue du 22 au 26 avril, célébrée dans plus de 100 pays, avec la participation de centaines d’organisations locales, nationales, régionales et mondiales, ainsi que de millions de militants, tous plaidant en faveur du droit à une éducation de qualité, inclusive et équitable, avec des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous (ODD4). Dans ce contexte, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (COSYDEP) a organisé un webinaire national de partage, sur le thème mondial « Investir dans une éducation publique et transformatrice ».

Dans son discours, le Directeur Exécutif de la COSYDEP est revenu sur les exigences citoyennes pour une transformation significative du système d’éducation et de formation. « Dans une approche qui habilite les apprenants à agir en faveur de sociétés plus justes, pacifiques et durables, l’éducation transformatrice contribue au développement d’une participation critique, démocratique et active des citoyens », a-t-il déclaré, rapporte Senego.

Cheikh MBOW a souligné que la transformation de l’éducation devrait permettre de construire un système éducatif équitable, en offrant des services publics revalorisés pour prendre en charge les groupes vulnérables, modernes dans leurs méthodes d’apprentissage, résilients face aux crises, solides dans leurs infrastructures, ouverts aux autres secteurs et au monde, et enracinés dans les valeurs locales.