Ziguinchor: Tahibou Diedhiou parle de son mouvement et décline ses ambitions futures

Le fondateur du mouvement ” Déclic républicaine /AND JUBO“, Tahibou Diédhiou, s’est prononcé ce vendredi 09 septembre 2022 matin au micro de Kéwoulo pour dire ce qui a motivé la création de son mouvement. Et étaler ses ambitions.

Ainsi, l’ancien maire adjoint de Ziguinchor et chargé des affaires sociales de Abdoulaye Baldé a révélé que “la naissance de cette nouvelle entité politique née à Ziguinchor et qui sera élargie dans l’ensemble du territoire national vise à renforcer les bases politiques du parti au pouvoir au niveau local et national.” A la question de savoir si cette décision de mettre en place un mouvement parallèle serait à l’origine des supposés contentieux notés ces derniers temps avec son leader politique Abdoulaye Baldé, notamment le choix du candidat devant représenter le parti UCS au HCC, Tahibou Diédhiou a répondu qu’il entretient de très bonnes relations avec son compagnon depuis 19 ans et que la création de Déclic Républicaine n’en est et n’en sera pour rien.

Il a aussi fait savoir que son mouvement est de la mouvance présidentielle et se battra pour la cause de Benno et continuera à rester une entité du parti au pouvoir. Cependant, le patron de Déclic républicaine/AND JUBO a fait savoir qu’il reste ouvert quant à une collaboration avec ses frères politiques de la région “car dit-il, s’il s’est engagé en politique c’est pour se mettre au service des populations et non se faire d’éternels adversaires ou ennemis.”

A la demande de savoir s’il ferait un jour chemin avec Ousmane Sonko, Tahibou Diédhiou a déclaré qu’il ne saurait, pour le moment, répondre à cette question “car, en politique, il ne faut jamais dire non.” Il ajoute pour dire qu’autant il peut avoir besoin des autres pour concrétiser ses ambitions politiques, autant il en est sur qu’avec son expérience et son niveau de maitrise de l’art de faire la politique, il serait d’un grand apport pour tout leader politique ambitieux de servir son peuple d’où l’importance de la création de son mouvement.

Source: Kewoulo info/tv