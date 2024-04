Ziguinchor : Un film de sensibilisation sur le pillage des ressources projeté à Boffa

Aakimo”, un film documentaire portant sur le pillage des ressources naturelles, a été projeté lundi soir à Boffa, un village de la commune de Boutoupa-Camaracounda, dans le département de Ziguinchor (sud), une initiative visant à sensibiliser la population sur la préservation de la forêt.

D’une durée de près d’une heure, il est axé sur trois thématiques, à savoir la forêt (coupe des arbres), l’exploitation illicite de l’or et la surpêche. Sa projection, à l’initiative de la Fondation Konrad Adenauer, a été suivie d’un débat citoyen animé par le journaliste Ibrahima Gassama, promoteur d’une nouvelle station de radio dénommée Number One et basée à Ziguinchor.

« Aakimo » (s’accaparer en langue nationale wolof) est un film réalisé en 2022 par Nicolas Van Ingen, dans le cadre de la coopération entre l’Océanium Dakar, un club de plongée sous-marine, et la Fondation Konrad Adenauer.

En présence du président du Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, Mamadou Talibé Diallo, de plusieurs chefs de villages de la zone, ainsi qu’un important public, rapporte l’Aps, Mme Hauptmann a fait observer que l’environnement est une source économique mais sa surexploitation peut poser problème du point de vue de l’équilibre de la nature. » L’idée c’est de lier les thématiques environnementales avec les thématiques de la sécurité et du cadre de vie des populations », a expliqué la représentante de la Fondation Konrad Adenauer, Caroline Hauptmann.

Le chef de village de Boffa, Edouard Dasylva qui a salué l’initiative dit en tirer une leçon sur les inconvénients de la coupe illicite des arbres. « Nous avons un grand plaisir de voir tourner ce film dans notre village. C’est une leçon pour montrer que couper la forêt ne favorise pas le développement dans la zone », a -t-il lancé.

Rappelons que c’est dans la forêt classée de ce même village « Boffa Bayotte » que 14 coupeurs de bois avaient été tués le 6 janvier 2018.