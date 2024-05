Chelsea : Nicolas Jackson sur les traces de Didier Drogba

Nicolas Jackson, l’international sénégalais, a écrit une nouvelle page d’histoire pour Chelsea lors d’une éclatante victoire contre West Ham (5-0) à Stamford Bridge ce dimanche 5 mai. Avec un doublé sensationnel, il atteint désormais 16 buts pour sa première saison avec les Blues, égalant ainsi le record établi par Didier Drogba en 2004-2005. Avec trois matchs encore à disputer, il pourrait bien dépasser cette marque emblématique.

Nicolas Jackson a brillé avec Chelsea en inscrivant ses 12e et 13e buts en Premier League cette saison lors de la démonstration contre West Ham (5-0). Ce doublé en championnat porte son total à 16 réalisations toutes compétitions confondues pour sa première saison avec Chelsea, qu’il a rejoint l’été dernier pour 37 millions d’euros en provenance de Villarreal. Ce record est d’autant plus significatif que Nicolas Jackson égale la légende des Blues, Didier Drogba, qui avait également marqué 16 buts lors de sa première saison avec le club londonien en 2004-2005. C’est une belle récompense pour le joueur, qui avait déjà dépassé le nombre de buts en Premier League de son idole Drogba, enregistrant 13 réalisations cette saison contre 10 pour l’Ivoirien lors de sa première saison à Chelsea en 2004-2005.

En plus de ses prouesses devant le but, Nicolas Jackson a également délivré 6 passes décisives, démontrant ainsi sa polyvalence et son importance dans le jeu de Chelsea. Autre statistique intéressante pour remettre en perspective l’efficacité devant le but du Sénégalais : avec 13 buts inscrits hors pénaltys, il dépasse des poids lourds du championnat d’Angleterre comme Mohamed Salah de Liverpool, Kai Havertz d’Arsenal ou encore son coéquipier Cole Palmer, tous bien placés au classement des buteurs mais qui sont régulièrement désignés pour tirer les pénaltys de leur équipe.

Malgré les critiques précédentes sur sa maladresse, l’attaquant sénégalais a fait taire ses détracteurs en marquant autant de buts que Didier Drogba toutes compétitions confondues pour sa première saison à Chelsea. Il émerge tel un phénix, portant sur ses épaules l’héritage glorieux de l’icône de Chelsea, Didier Drogba.