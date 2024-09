Ziguinchor : Le mémorial-musée du Joola plus qu’un simple monument

À la veille du 22e anniversaire du tragique naufrage du Joola, un panel émouvant a été organisé, réunissant divers intervenants autour du thème de la mémoire et du rôle du patrimoine dans la préservation des souvenirs d’une telle catastrophe. Ce panel a servi de cadre à l’inauguration imminente du Mémorial-Musée dédié à cette tragédie, un lieu symbolique et de recueillement pour les familles des victimes et la nation entière.

Le professeur Mbaye Thiam, historien et spécialiste du patrimoine, a ouvert les débats en soulignant l’importance capitale d’un tel lieu dans le processus de reconstruction de la mémoire collective. « Le Mémorial-Musée du Joola sera plus qu’un simple monument. Il incarne un espace de réflexion, de transmission de l’histoire et de sensibilisation aux défis de la sécurité maritime et de la responsabilité collective, » a-t-il déclaré. Selon lui, le patrimoine joue un rôle crucial dans l’entretien de la mémoire nationale, permettant aux générations futures de comprendre l’ampleur de la tragédie et de tirer des leçons pour l’avenir.

D’autres intervenants ont également mis l’accent sur la nécessité de faire du Mémorial-Musée un lieu d’éducation et d’engagement citoyen. L’objectif étant d’offrir une perspective intime et universelle sur la tragédie, touchant à la fois les aspects personnels et collectifs de la perte.

La discussion a également porté sur l’impact durable du naufrage sur les familles des victimes et la société sénégalaise. Le panel a insisté sur le devoir de mémoire, et sur la manière dont le Mémorial-Musée pourra contribuer à un processus de guérison pour les familles et pour la nation. « Se souvenir, c’est aussi prendre conscience des erreurs passées pour mieux construire l’avenir, » a conclu le professeur Mbaye Thiam.

L’ouverture officielle du Mémorial-Musée est attendue avec une grande émotion et une reconnaissance profonde du rôle qu’il jouera dans l’ancrage de cette tragédie dans la conscience collective sénégalaise, mais aussi comme un lieu de sensibilisation aux enjeux maritimes et à la sécurité des transports.

Alors que le Sénégal se prépare à commémorer le 22e anniversaire du naufrage du Joola, cette initiative offre une opportunité précieuse de renouveler les engagements en matière de prévention des catastrophes et de célébrer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie.