Un homme a été tué par la foudre à la plage de la Grande corniche Ouest de Dakar. Le drame s’est produit au moment où de fortes pluies tombaient sur Dakar.

Lorsqu’il pleut, il est déconseillé d’utiliser des appareils électroniques et on ne doit pas aussi se rapprocher des points d’eau ou cours d’eau.

“On ne reste pas au bord de la plage et on ne nage pas lorsque le tonnerre devient fort ! L’eau est conductrice d’électricité, et la mer attire la foudre”, conseille Rida.