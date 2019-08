Le maire de Ville de Ziguinchor rassure les riverains et commerçants victimes de l’incendie du marché de Tilène de Ziguinchor qui a lieu au milieu de la nuit. Joint par téléphone, Abdoulaye Baldé dit être en communication avec ses services sur place à Ziguinchor.

« Je tiens à rassurer les tailleurs et commerçants qui ont enregistré des pertes. C’est la zone où il y a les cantines des tailleurs qui a pris feu. J’étais en relation avec mes services sur place depuis 4 heures du matin. Une commission (qui) sera mise en place et dirigée par le préfet de Ziguinchor, va évaluer les dégâts. J’ai entendu le représentant du marché parler d’une perte de 1 milliard. Mais vu la taille du marché et le nombre de personnes qui y travaillent, ça peut dépasser le milliard. Je serai sur place à 17 heures. De là, nous travaillerons pour évaluer très vite les dégâts. Il y a la tabaski qui s’approche, donc, il faut faire vite pour couvrir ce gap et leur permettre de reprendre le travail très vite », insiste le maire.

Abdoulaye Baldé de saisir l’occasion pour annoncer des projets de reconstruction et de construction de marchés dans la commune de Ziguinchor. En direction des commerçants et riverains du marché de Tilène, « le marché sera reconstruit dans les normes standard. Le financement est évalué à hauteur de 500 millions. C’est l’association internationale des maires francophone qui a construit le marché de Banéto, qui sera le bailleur. Ensuite refaire la voirie qui traverse le marché et les autres qui sont aux alentours du marché », lance-t-il.

Et d’ajouter : « Nous avons un projet de construction du marché de Lyndiane évalué a hauteur de 500 millions. Il y a des privés avec qui nous discutons pour ce marché et les autres de la commune comme celui d’Escale ».

Parlant des branchements clandestins notés dans les marchés, le premier magistrat de la ville de Ziguinchor de rappeler la mise en place d’une commission d’enquête avec les services de la Senelec de Ziguinchor dans les marchés de la commune. « Il est ressorti qu’il y a beaucoup de branchements clandestins. Nous nous attelions pour régulariser tout cela. Donc si le Dg de la Senelec, comme il l’a fait au marché de Liberté 6 Extension, peut réagir, il est le bienvenu. Ça sera un honneur », souligne le maire.

Selon les informations relayées sur place, il a fallu que les sapeurs pompiers de la Brigade de Bignona arrivent pour pouvoir maîtriser le feu. Les éléments de Ziguinchor n’ayant pas assez de matériel pour maîtriser de sitôt un grand feu, nous souffle-t-on.

Avec Seneweb.com