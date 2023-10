X (ex-Twitter) victime d’une panne mondiale

Un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde, X (ext-Twitter) connait une panne mondiale depuis ce jeudi matin. Plusieurs personnes n’arrivent pas à publier ou signalent des en-têtes de publication sans contenu ou des flux vides sans possibilité de commenter.

Le réseau social X d’Elon Musk connait une panne mondiale qui a débuté ce jeudi matin. La cause du problème et le nombre de personnes touchées ne sont pas encore connues, mais plusieurs utilisateurs signalent voir des en-têtes de publication sans contenu, des flux vides et ne peuvent pas laisser de commentaires. Environ 49% des personnes ont signalé des problèmes avec l’application, 44% avec le site Web et 7% ont signalé des problèmes de connexion au serveur.

DownDetector, un site qui surveille les pannes en ligne, montre que les rapports de problèmes ont afflué jeudi matin, de nombreux utilisateurs affirmant que leurs publications ne se chargent pas sur la plateforme, rapporte le Daily Mail.