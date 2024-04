Interpellé sur la motivation de ses agresseurs encore non identifiés, Sambou Biagui est convaincu que c’est à cause de “ses révélations faites sur la gestion du président sortant”. Cependant, il déclare “être plus déterminé que jamais à faire découvrir la vérité et qu’aucune menace ne pourra entraver son travail”.

D’ailleurs, il annonce une plainte contre X qui sera déposée demain au tribunal.