Ce mardi 5 mars 2024, il n’était plus possible d’accéder aux différentes plateformes de Meta, notamment Facebook et Intagram, mais aussi Threads et Messenger, le réseau social lancé l’été dernier en réponse à X (anciennement Twitter).

Sur Facebook, les utilisateurs du site spécialisé Downdetector se plaignent d’avoir été déconnectés et de ne pas être en mesure de recevoir le code dans le cadre de la double authentification. Sur Instagram, il n’est pas possible d’actualiser le fil d’actualité.