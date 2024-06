Visite du Président BDF au Mali : Le président sénégalais milite en faveur d’une diplomatie équilibrée

Le président BDF a effectué une visite officielle au Mali ce jeudi 30 mai. Ce voyage lui a permis de rencontrer les autorités maliennes en charge de la transition. Il a aussi éclairci la position du Sénégal vis-à-vis de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Cette visite du président BDF, s’inscrit dans une logique de maintenir une diplomatie équilibrée dans la sous-région. La position stratégique du Sénégal doublée de sa maturité démocratique, lui commande de privilégier le dialogue et la coopération régionale pour faire face aux défis communs tout en gardant fidèlement ses engagements en vers la CEDEAO.

Le président Faye a déclaré que le Sénégal ” n’envisage pas de rejoindre l’AES dans les jours à venir ”. Cette décision est motivée par la volonté du Sénégal de voir d’abord une réforme et une réconciliation au sein de la CEDEAO. ” Je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur de nouvelles bases qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd’hui ‘‘ a-t-il ajouté.

Pour rappel, les quatre États le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger, sont membres de la communautè èconomique des Etats de l’afrique de l’Ouest(CEDEAO) et sont tous suspendus en raison de la prise de pouvoir des juntes militaires. À la suite du coup d’État au Niger, la CEDEAO a menacé d’intervenir militairement et de rétablir le gouvernement du président Bazoum. Le gouvernement nigérien bénéficie du soutien du Mali et du Burkina Faso qui ont promis une aide militaire au Niger en cas d’intervention, ainsi que de la Guinée qui offre un soutien diplomatique. Les promesses d’aide militaire ont abouti à la création de l’Alliance des États du Sahel comme bloc de défense mutuelle pour les trois nations dans le but de contrer une intervention éventuelle de la CEDEAO.

Au regard de toutes ces considérations à la foi d’ordre sécuritaires et diplomatiques, le sénégalais compte apporter ses biens offices pour le renforcement de ses liens historiques et culturelles entre ces pays voisins en passant par Bamako.

Malgré son refus de rejoindre l’AES, le Sénégal a réaffirmé sa solidarité avec le Mali et les autres pays du Sahel. ” Nous avons des enjeux à adresser ensemble, sur le plan sécuritaire mais surtout une coopération sur le plan des échanges à renforcer ” a déclaré le Président FAYE.

L’option sénégalaise à ne pas intégrer l’AES pour l’instant peut être perçue comme une position prudente, voir conservatrice.

Cependant, il s’agit d’un pari sur le long terme, qui reflète une croyance en la capacité des institutions régionales à se réformer de l’intérieur.

Le Sénégal a bon espoir qu’une CEDEAO rénovée peut être un levier important dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique de l’Ouest.

La visite du président Faye à Bamako est en définitive, une aubaine pour un avenir règional plus stable et plus prospère.