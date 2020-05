Urgent: Le Sénégal enregistre son onzième décès suite au coronavirus

C’est une information qui sera confirmée dans la journée par les services du ministère de la santé et de l’action sociale. Cette nuit, un patient admis au centre Cuemo de l’hôpital Fann de Dakar a succombé des suites des symptômes du Covid 19.

A en croire des informations provenant de sources hospitalières, la victime est un homme de 74 ans résidant à Dakar Plateau. Sa mort constatée cette nuit porte à 11 le nombre des victimes sénégalaises du Covid-19. Pour rappel, le Sénégal compte 1271 personnes atteintes du Covid-19, 415 ont été déclarées guéries, 11 sont décédées et un patient, évacué en France, a rendu l’âme sur le territoire français.

Aussi, le Sénégal qui vient d’entamer le 3 ème mois de présence du virus sur son sol attend anxieusement le pic de ses contaminations cette semaine. Et le pays ne semble pas encore en avoir fini avec les actes d’indiscipline de ces citoyens. Dans de nombreuses parties du pays, les populations ont du mal à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires comme politiques.

Il faut aussi reconnaître que le complètement peu responsable comme les atermoiements de ces mêmes autorités ne permettent pas de faire passer les discours de prévention auprès des populations. Alors que l’on a demandé aux populations d’appliquer les gestes barrières et éviter les attroupements, on a vu le chef de l’Etat, Macky Sall, organiser un défilé de « porteurs de voix » au palais. Alors que les prières de groupes ont été déconseillées voire interdites, on a vu le premier ministre, Boun Abdallah Dione, prendre part a une prières de masse à la mosquée de Touba.