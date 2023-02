Le monde de la culture est en deuil. Les frères Touré du célèbre groupe musical “Tourékounda” ont perdu un des leurs. Après le décès de Hamidou Séta Touré, en février 2021, celui de Amadou Touré dans les années 1990, c’est au tour de Ismaël Touré de rejoindre le royaume de Dieu.

Acteur clé et tête pensante de ce groupe Ziguinchorois parti à la conquête du monde, Ismaël Touré est le premier des enfants de Daby Touré, un artisan cordonnier originaire du Mali et venu déballer son baluchon en Casamance. A Santhiaba où naquirent ses enfants, les noms d’Amadou, Ismaïla, Sixu, Ousmane et Hamidou sont vite devenus des références. Alors que tout Ziguinchor dansait au son des rythmes locales, Ismaël Touré s’est envolé en France où plus tard il a fait venir toute sa famille. Des frères “Touré Kounda”, le public a furtivement connu, le frère aîné, Amadou Touré. C’est en mars 1983, lors d’un concert, Amadou meurt d’un arrêt cardiaque, alors qu’il était l’espoir de tous.

Ensuite, le monde a découvert le grand groupe musical originaire de la Casamance grâce au trio Ismaël, Sikhou Tidiane et Ousmane. “C’est en fin 1983 que Ousmane Touré a rejoint la France, et deux années plus tard, avec ses frères, ils se sont organisés pour se faire connaitre au monde par des tubes qui vont rester pour l’éternité.” Et l’arrivée du de Hamidou Touré, leur grand frère qui était en Mauritanie va rejoindre en 1989 ses frères en France. Deux années plus tard, les frère Touré vont étaler leur linge sale sur la place publique en arrêtant leur collaboration.

“C’est suite à des conflits internes, familiaux, que le groupe a éclaté.” Ont fait savoir de nombreux observateurs de la scène musicale africaine en, ces années 1990. C’est Ousmane qui, pour des raisons jamais expliquées, a, le premier, claqué la porte du groupe Touré Kounda après que le groupe venait tout juste de mettre l’album Salam sur le marché. Après plusieurs années de maladie et interné dans une maison de retraite, Ismaël Touré a été transféré à l’hôpital de Montreuil. “C’est là-bas qu’il a rendu l’âme ce matin. Et tout porte à croire qu’il sera enterré en France.” Ont fait savoir à Kéwoulo des sources proches de sa famille.