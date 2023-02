Les propos Serigne Modou Guèye á Pape Malick Ndour

« Le ministère de la jeunesse est un habit trop ample pour Pape Malick Ndour… » C’est du moins la conviction du marabout-politicien, Serigne Modou Guèye.

Le leader du parti Union Patriotique (UP/Beug Sa Rëw), lors d’un point de presse ce weekend, est d’avis que le ministre de la Jeunesse n’emballe pas les jeunes.

« Ce qui se passe au ministère de la Jeunesse ne rassure personne. Celui qui est à la tête de ce département trébuche sur pas mal de chose. Il doit chercher des voies et moyens pour tendre la perche aux jeunes. Ses sorties médiatiques prouvent qu’il est loin du compte », lance le marabout politicien.

» Aider le Président Macky, ajoute t-il, c’est être ouvert et accessible aux citoyens et non chercher à le mettre en mal avec le peuple souverain. Le débat sur le 3e mandat est une honte. Notre formation politique sera à côté du peuple souverain pour que cette forfaiture ne passe pas au Sénégal ».