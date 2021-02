Groupe Touré Kunda : Hamidou sera finalement inhumé en Mauritanie

Décédé le 04 février 2021 à Paris des suites d’une longue maladie, Hamidou Touré des frères « TouréKunda » sera finalement enterré à Nouakchott (Mauritanie) où il a grandi auprès de sa famille maternelle. Nos confrères du journal « Le Témoin » confirment aux fans et alliés que l’artiste-chanteur Hamidou Touré ne reposera pas aux cotés de son défunt frère Amadou Tilo enterré en Casamance en 1983.

« Depuis une semaine, les membres de la famille vivant à Paris s’activent pour le rapatriement de la dépouille de notre grand frère Hamidou Touré. Effectivement, il sera enterré en Mauritanie » a affirmé Sixu Tidiane Touré, l’un des frères Touré, depuis Paris.

Pour la petite histoire, le défunt Hamidou a participé aux albums « Salam » et «Sonké » du groupe « Touré-Kunda » qui a marqué son époque dans les années 70 et 80. D’ailleurs pas plus tard qu’il y a un mois seulement (27 janvier 2021), « Le Témoin » avait consacré un dossier inédit aux frères Touré dont les noms restent toujours liés à la révolution et à la modernisation de la musique africaine.