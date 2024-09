Leur acte a ému tout le Sénégal et leur témérité comme le calme qui les habitait tout le temps qu’à duré l’opération a rendu désuètes les spectaculaires réalisations de la bande à Ino. Dans cette énième cambriolage, les moyens comme le modus opérandis utilisés pour vider le magasin appartenant à, Baye Mor, un commerçant établi à coté de la Boulangerie de Keur Ndiaye Lô, avaient fini par faire croire que plus personne n’était plus en sécurité dans ce pays.

Sur les images largement partagées sur les réseaux sociaux, on aperçoit un groupe d’individus, armés de matériels de cambriolage, a opéré vers les coups de 3 heures du matin dans un commerce situé en bordure d’une route très passante de la banlieue dakaroise. Au nombre de 8, ces individus ont brisé les cadenas qui condamnaient la porte avant de s’engouffrer dans la boutique, alors même que des véhicules passaient sur cette même route où était garé le 4X4 de marque « Toyota » de couleur blanche qui a servi de moyens de locomotion aux brigands. Après s’être introduit dans le magasin, les malfaiteurs ont pris le temps de tout fouiller avant de vider les coffres et quitter les lieux, les poches pleines. Selon le bilan donné à la suite d’un inventaire sommaire, on parle d’un butin estimé à 20 millions de F CFA.

Selon certaines informations impossibles, pour le moment, d’être vérifiées, «les malfaiteurs auraient mis la main sur un butin de 30 millions de F CFA.» Alerté par le propriétaire du magasin et suite à la vague d’indignation que cela a suscité dans l’opinion, la brigade de gendarmerie de Sangalkam, soutenue par la compagnie de Rufisque, a mis la machine judiciaire en marche. Et selon les premières informations obtenues par les enquêteurs, les malfaiteurs ne seraient pas aussi inconnus que cela puisse paraître aux yeux du public. C’est d’abord une plainte du propriétaire le Toyota qui est venue confirmer cette thèse de voleurs locaux. A cela s’ajoute le fait que ce n’était pas la première fois que ce même magasin a été visité par des malfrats.

À en croire des sources judiciaires, «le propriétaire du véhicule, qui réside à Keur Ndiaye Lô, est venu à la brigade porter plainte, pour vol de son véhicule.» Et, comme on le craignait, ces visages montrés dans vidéo ont trahi les malfaiteurs dont certains résident bel et bien à Keur Ndiaye Lô. Sûrs d’avoir reconnu leurs «clients», les gendarmes de Rufisque ont procédé à l’arrestation de 3 suspects. Ils sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de Sangalkam. 5 suspects sont encore en fuite….