Université Cheikh Anta Diop de Dakar : les étudiants en Master 2 menacent de perturber les examens ce lundi

Les étudiants en Master 2 de la promotion 2017-2018 menacent de perturber les examens qui doivent de tenir ce lundi, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ( Ucad), à la faculté des lettres. Ils réclament le paiement de leurs bourses et menacent de descendre dans les rues.

Leur porte-parole, Massila Guèye pointe du doigt le Recteur de l’Ucad et le Directeur des bourses de vouloir procéder à une sélection des étudiants qui doivent recevoir cette aide. « Le ministre a autorisé le paiement de nos bourses mais le Recteur et le Directeur des bourses veulent en quelque sorte faire une sélection, c’est-à-dire, de faire de telle sorte que ceux qui n’ont pas encore soutenu leurs mémoires en soient payés », a-t-il pesté.

Alors que, a poursuivi Massila Guèye, “toute la promotion mérite cette bourse d’accompagnement. Cette bourse devait prendre effet le jour où on a arrêté de nous payer la bourse normale. Ils ont attendu que nombreux d’entre nous soutiennent leurs mémoires pour qu’ils puissent envisager de sélectionner ».

Ces étudiants comptent descendre dans la rue ce lundi pour manifester leur mécontentement. Ils exigent un paiement homogène et effectif sans discrimination. « Nous ne voulons pas de discrimination », ont-t-il précisé. Avant de faire savoir qu’ils vont empêcher les examens qui auront lieu ce lundi à la Faculté des Lettres et à la Faseg ( Faculté des Sciences Economiques et de Gestion).