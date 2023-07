Eugénie Rokhaya AW a gravé son nom dans les annales de l’histoire du journalisme au Sénégal. Son vécu en tant que professionnelle des médias, réputée pour son savoir et ses principes, lui donne droit à une place de rang parmi ceux qui ont activement contribué à la construction d’une presse libre et indépendante. Première femme à diriger le Centre d’étude des sciences et techniques de l’information (Cesti), Eugénie Rokhaya AW décède le 3 juillet 2022 à Dakar.

Diplômée en philosophie à l’université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Eugénie Rokhaya AW consacre ses premiers écrits au journal Critique d’art. Passionnée d’écriture, ses réflexions profondes vont faire des émules et lui ouvrent les portes de Dakar Matin (ancêtre du quotidien « Le Soleil »). Elle en sera renvoyée plus tard pour des positions contraires à la ligne éditoriale du journal, mais pas que. Eugénie AW fera de la prison par deux fois (quelques mois sous SENGHOR et quelques jours sous Abdou DIOUF), du fait de sa liberté de ton.

Née en 1952, elle devient la première femme directrice Centre d’étude des sciences et techniques de l’information (Cesti) en 2005. Après avoir quitté la direction de l’école de formation des journalistes où elle fut également enseignante, elle est portée à la tête du Tribunal des paires du Cored en octobre 2020 pour continuer sa mission. Eugénie Rokhaya AW décède le 3 juillet 2022 à l’âge de 70 ans.