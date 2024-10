Tribunal de Dakar : Une mère condamnée pour avoir administré une infusion de “Yamba” à son fils asthmatique.

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Moustapha Senghor et Aby Diouf, tous deux résidant au même domicile. Moustapha Senghor a écopé de deux mois d’emprisonnement ferme pour détention et usage de chanvre indien, tandis qu’Aby Diouf a été condamnée à 15 jours de prison ferme pour avoir administré une infusion de « yamba » à son fils mineur, âgé de 4 ans, asthmatique, dans le but de le soulager. En revanche, Astou, la sœur de Moustapha, a été relaxée.

Jugés le jeudi 24 octobre 2024, Moustapha Senghor et Aby Diouf ont, d’une manière ou d’une autre, été victimes du « yamba », selon le journal Les Échos. Aby Diouf était accusée d’avoir administré une drogue à son fils, préparant une infusion au moment de son arrestation par la gendarmerie. Cette situation découle d’informations fournies par Astou, la sœur de Moustapha, qui aurait confié à Aby que l’infusion de « yamba » avait des vertus thérapeutiques pour soulager l’asthme. C’est un remède que cette mère de famille a voulu faire profiter à son fils.

De plus, Moustapha et sa sœur ont été interpellés, inculpés pour offre et cession de drogue ainsi que complicité.

Tout a commencé lorsque les éléments de la gendarmerie ont reçu des informations sur un trafic de drogue à la devanture d’une maison située à Yarakh. Lors de leur intervention, les dénommés Khadim et Abo, identifiés comme des dealers, ont réussi à s’enfuir. Cependant, cela n’a pas découragé les enquêteurs, qui ont poursuivi leur investigation dans le jardin. À leur grande surprise, ils ont découvert 1 900 g de chanvre indien.

Poursuivant leurs recherches, les gendarmes ont perquisitionné la maison incriminée, découvrant des résidus de « yamba » dans l’armoire de la chambre de Moustapha Senghor. Astou et Aby Diouf ont été appréhendées, mais elles ont toutes deux nié les faits, accusant leurs voisins, Khadim et Abo, d’être les véritables propriétaires de la drogue saisie dans le jardin.

Lors de leur interrogatoire, elles ont unanimement déclaré que les nommés étaient violents, ce qui les empêchait de les dénoncer aux autorités judiciaires. Moustapha a finalement reconnu la propriété de la drogue trouvée dans sa chambre, mais a tenté de se défendre en arguant de son statut de fumeur de « yamba ».

Finalement, le tribunal a condamné Moustapha Senghor à deux mois de prison ferme pour détention et usage de chanvre indien, et Aby Diouf à 15 jours d’emprisonnement ferme pour administration de drogue à autrui. Astou, quant à elle, a été relaxée.