Transfert : Ismaïla Sarr signe à l’OM, le point de vue des fans marseillais

L’attaquant sénégalais Ismaïla Sarr (25, 54 sélections, 11 buts) s’est officiellement joint aux rangs de l’Olympique de Marseille pour 5 saisons, ce lundi 24 juillet 2023.

L’entente avec le club anglais Watford, évaluée à 13 millions d’euros, n’a pas manqué de faire réagir les partisans du club phocéen. L’OM et le Sénégal sont des histoires d’amour à n’en plus finir. Accueillez Ismaila Sarr et bonne chance », explique Mehdi Mehdi. Aliou Sané, de son côté, avertit les latéraux. Les latéraux que vous êtes prévenus il y aura sûrement des déchirures ligamentaires dans la jambe avec la vitesse de ce gars bouff. a-t-il écrit. Kangi Makuaku, pour sa part, considère qu’il s’agit d’un : « Très bon tir de Longoria à nouveau ».Toutefois, Esteban Bbk dit: Honnêtement, quand vous voyez son CV c n’est pas ouf niveau stat …ce n’est pas pour rien qu’il s’est retrouvé en anglais D2 d’ailleurs…»

A travers le FC Metz (2016-2017) puis Rennes (2017-2019), l’ailier droit découvrira un troisième club en France. Depuis 2019, Ismaïla Sarr fait partie de Watford. Premier en Première Ligue, puis au championnat depuis deux saisons, avec un record de 10 buts et 6 passes en 39 matchs disputés en 2022-2023.