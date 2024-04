Ismaila Sarr absent pour le match de l’OM contre OGC Nice, plusieurs coéquipiers aptes

Le verdict est tombé pour Ismaila Sarr : l’ailier sénégalais manquera le crucial match retard de la 28e journée de Ligue 1 contre OGC Nice. L’annonce a été faite hier par le coach de l’OM lors d’une conférence de presse. Contrairement à Sarr, Jonathan Clauss et Amine Harit sont confirmés aptes et seront présents sur le terrain ce soir. D’autres joueurs, notamment Chancel Mbemba, Valentin Rongier, Quentin Merlin, Bamo Meïté et Bilal Nadir, sont également forfaits en raison de blessures.

