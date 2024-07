Toyota Land Cruiser Prado : CFAO Mobility Sénégal lance la 5ème génération de la…

C’est le grand retour d’une légende. CFAO Mobility Sénégal a procédé, ce mercredi 10 juillet 2024, au lancement du tout nouveau Toyota Land Cruiser Prado. La cérémonie officielle de cette 5ème génération, qui est encore plus robuste, plus large et plus haute, s’est tenue au showroom de CFAO, à Dakar, en marge d’une soirée organisée à cet effet. Elle a noté la présence de M. Marc Hirschfeld, Directeur Général de CFAO Mobility ; M. Pascal Louchelart, Directeur Général de CFAO Mobility Sénégal ; M. Abdel Nasser Ndiaye, Directeur commercial Toyota ; M. Francisco Costa, Directeur des Opérations Toyota ; des membres du comité directeur de CFAO Mobility Sénégal, des partenaires, des invités de marques, entre autres. Les invités, venus massivement, ont eu droit à une présentation et une découverte inédite de ce nouveau Land Cruiser Prado, dans une ambiance festive pleine de prestations artistiques et d’animations.

Le premier modèle de la famille Land Cruiser à être équipé d’une direction à assistance électrique pour « une meilleure maniabilité » et d’un nouveau système de barre antiroulis déconnectable

Le lancement du tout nouveau Toyota Land Cruiser Prado marque une étape significative dans l’évolution de ce modèle emblématique de voiture. « Pouvoir aller partout et revenir en toute sécurité » : tels sont les maîtres-mots qui ont guidé Toyota lors du développement de la nouvelle génération du Toyota Land Cruiser Prado. C’est pourquoi, ce nouveau modèle se concentre plus que jamais sur ses atouts traditionnels que sont la qualité, la durabilité et la fiabilité lui permettant d’affronter les conditions de terrain les plus difficiles.

En effet, le nouveau Land Cruiser Prado conserve l’ADN légendaire des Land Cruiser et Toyota y a ajouté de nouvelles technologies permettant d’offrir au véhicule des performances exceptionnelles sur la route comme hors des sentiers battus. Basée sur la plateforme GA-F de Toyota, la nouvelle génération de Land Cruiser Prado dispose d’un châssis dont la rigidité a été significativement renforcée par rapport à la précédente génération, au profit d’une plus grande réactivité et d’un meilleur confort de conduite sur tous les terrains. Il est le premier modèle de la famille Land Cruiser à être équipé d’une direction à assistance électrique pour une meilleure maniabilité et d’un nouveau système de barre antiroulis déconnectable améliorant significativement les capacités de franchissement du véhicule tout en garantissant un confort hors-norme.

Héritier de la famille des Toyota Land Cruiser, le nouveau Land Cruiser Prado porte en lui les valeurs de robustesse et de fiabilité qui en ont fait le succès depuis plus de 70 ans. Enrichi de nouvelles fonctionnalités pour offrir des performances optimisées en tout-terrain comme au quotidien, ce nouveau modèle réaffirme la volonté de Toyota de permettre à ses clients de se déplacer en toute sécurité même dans les conditions les plus difficiles.

Un héritage bien ancré

Lancé en 1951, le premier Land Cruiser a été le moteur du développement international de Toyota en devenant un véritable synonyme de fiabilité, de durabilité et de qualité. Il s’est d’ailleurs illustré en étant le premier véhicule à atteindre la sixième station sur les pentes du mont Fuji au Japon, participant ainsi à créer sa légende. Résolument ancré dans le quotidien de ses utilisateurs, le Land Cruiser est à ce jour un des modèles Toyota les plus vendus dans le monde avec plus de 11,3 millions d’unités dans plus de 170 pays.

La nouvelle plateforme GA-F

Conservant son architecture associant une carrosserie et un châssis classique et robuste, le nouveau Land Cruiser Prado a été développé sur la base de la nouvelle plateforme GA-F, tout comme le Toyota Land Cruiser 300. Cette plateforme permet au véhicule d’offrir des capacités significativement améliorées sur tous les terrains. Le nouveau châssis est 50% plus rigide, tandis que la rigidité combinée de la carrosserie et du châssis augmente de 30%, contribuant ainsi à accroître la réactivité, la maniabilité et le confort de conduite. Le débattement des suspensions a également été grandement augmenté permettant ainsi de garantir une meilleure articulation des roues : un facteur-clé de la conduite en tout-terrain. Ce nouveau modèle offre une expérience de conduite repensée afin d’offrir un confort et une tranquillité d’esprit, quel que soit le terrain.

Nouvelle direction assistée électrique

Une des grandes innovations apportées au nouveau Land Cruiser Prado est son système de direction assistée électrique (EPS). Grâce à cette technologie, la direction du véhicule est adoucie et les retours parasites dans le volant sur les surfaces accidentées sont largement réduits. Aussi, la direction plus douce et plus directe permet au conducteur de bénéficier d’une plus grande maniabilité, quelle que soit la vitesse.

Barre antiroulis avant déconnectable : une 1ère chez Toyota

Dans l’objectif d’améliorer les capacités de franchissement du Land Cruiser Prado, Toyota a équipé cette nouvelle génération d’une autre innovation importante : la barre antiroulis déconnectable (SDM – Stabiliser with Disconnection Mechanism). Cette technologie est une première chez Toyota. Un simple appui sur le bouton de commande au tableau de bord permet au conducteur de déconnecter le système de barre stabilisatrice avant, afin d’augmenter le débattement des suspensions et de faciliter le franchissement d’obstacles. Le système se reconnecte automatiquement à partir de 30km/h afin d’assurer une tenue de route et un confort optimal aux occupants du véhicule.

Les systèmes Multi-Terrain Monitor et Panoramic View Monitor procurent une assistance supplémentaire en conduite tout-terrain. Associant une caméra et un écran haute résolution, le système Multi-Terrain Monitor offre une vue dégagée de la zone située immédiatement sous et autour du véhicule, gage de sérénité pour le conducteur en tout-terrain. Le système de sélecteur Multi-Terrain permet quant à lui, de modifier les paramètres du véhicule afin d’optimiser ses capacités de tenue de route et de franchissement en fonction du terrain sur lequel il se trouve.

Nouvelles motorisations

Le nouveau Toyota Land Cruiser Prado est commercialisé avec deux nouvelles motorisations, toutes deux associées à une transmission automatique à huit rapports pour plus de confort et d’efficacité. Il s’agit d’un moteur turbo-essence de 2,4L d’une puissance de 207 KW/282ch et 430 Nm de couple, et d’un moteur turbo-diesel de 2,8L d’une puissance de 150KW/204ch et 500 Nm de couple. Ces groupes motopropulseurs offrent un excellent équilibre entre consommation de carburant et performance. Une motorisation 2.7L essence atmosphérique associée à une transmission automatique à 6 vitesses pour une puissance de 118 KW/160ch reste disponible.

Ce nouveau Land Cruiser Prado marque également une rupture avec la version précédente en termes de design. Il s’inspire davantage des modèles originaux d’années antérieures.

Ce nouveau modèle sera produit en 3 000 exemplaires dans le monde dont 30 unités destinées exclusivement pour le Sénégal

Au cours de la rencontre, le Directeur commercial, Abdel Nasser Ndiaye, a déclaré que ce tout nouveau Land Cruiser Prado 250, qui a été dévoilé ce jour, sera produit en 3 000 exemplaires dans le monde entier dont 30 unités exclusivement pour le Sénégal. Il s’agit donc d’une série limitée pour permettre aux intéressés de vivre en premier l’expérience.

« Le Prado est le fer-de-lance de CFAO Mobility »

Le Directeur Général de CFAO Mobility Sénégal, pour sa part, a soutenu que le Prado est le fer-de-lance de CFAO Mobility. Pour s’en rendre compte, M. Pascal Louchelart a exhorté les invités à aller dans les ateliers et les magasins de CFAO pour voir et découvrir les installations de dernière génération.

Le patron de CFAO Mobility Sénégal a profité de l’occasion pour annoncer que son groupe, dans le but d’offrir plus d’espace et de confort aux clients, va ouvrir très prochainement une concession automobile avec un service rapide à Diamniadio (Dakar). Et toutes les entités de CFAO qui sont présentes dans le pays, y seront concentrées.

« CFAO, premier groupe de distribution de solutions de mobilité en Afrique »

M. Marc Hirschfeld, Directeur Général de CFAO Mobility, quant à lui, a soutenu que CFAO est le premier groupe de distribution de solutions de mobilité en Afrique. « Le pays qui nous tient particulièrement à cœur, c’est le Sénégal. Et pourquoi Sénégal, parce que le groupe a une très longue histoire en Afrique (plus de 175 ans) mais c’est ici au Sénégal qu’a démarré la division mobility (automobile à l’époque) où le premier véhicule a été importé pour la première fois à Saint-Louis (Sénégal), en 1918-1919 », a fait savoir le chargé de la division Mobility au sein du groupe CFAO, ajoutant que CFAO est présente dans 40 pays africains.