Manifestations au Kenya: le président Ruto annonce le limogeage de la quasi-totalité de son…

Le président kényan William Ruto a annoncé jeudi le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement, à l’exception du vice-président et du ministre des Affaires étrangères, deux semaines après des manifestations antigouvernementales qui ont viré au chaos.

Après avoir “écouté ce que le peuple du Kenya a dit et après une évaluation globale de la performance de mon cabinet et ses réalisations et ses défis, j’ai aujourd’hui (…) décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres” du gouvernement, a annoncé le chef de l’Etat lors d’une conférence de presse à State House, le palais présidentiel. Seuls le ministre des Affaires étrangères et le vice-président conservent leurs portefeuilles, a poursuivi M. Ruto.