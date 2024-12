Syrie: Paris met en garde Israël contre tout déploiement militaire et appelle...

La France “appelle Israël à se retirer de la zone” tampon instaurée entre l’Etat hébreu et la Syrie, ainsi qu'”au respect de la souveraineté et de l4intégrité territoriale de la Syrie”, a rapporté mercredi le ministère des Affaires étrangères.

“Tout déploiement militaire dans la zone de séparation entre Israël et la Syrie constitue une violation de l’accord sur le désengagement de 1974, qui doit être respecté par ses signataires, Israël et la Syrie”, insiste la Quai d’Orsay après l’incursion de forces israéliennes dans cette zone située à la lisière de la partie du plateau du Golan occupée et annexée par Israël.