Opinions: De Damas à Dakar, les lois du Prince contre la volonté du peuple (Par Babacar Touré)

Des nombreuses images et interviews diffusées, sur les premières heures de la chute du dictateur de Damas, je n’ai retenu qu’une seule chose : le pouvoir appartient à Allah. Et tout régime, aussi généreux ou sanguinaire qu’il a pu être, connaitra une fin, heureuse ou tragique, dans l’allégresse comme à Dakar ou dans le sang comme on l’a vécu à Damas. Dans le lot de ces interviews passées à la postérité, j’ai été particulièrement frappé par l’entretien exclusif que TF1 a accordé au juge Mouhamed Oumar Katana du tribunal de Damas. Aujourd’hui, avec la chute du régime des Alaouites, il est toujours en place et rend, désormais, ses décisions sous la surveillance de barbus armés de Kalashnikovs.

Alors qu’il a, au cours de ces dernières années, été l’un des juges qui appliquaient les peines les plus sévères à l’encontre des opposants et détracteurs de Bachar El Assad, Mouhamed Oumar Katana a fait allégeance aux nouveaux maitres de Damas, sous le diktat desquels il a décidé, désormais, de rendre la Justice. Une justice adaptée et modelée par les Révolutionnaires. Et, aussi invraisemblable que cela puisse paraitre aux yeux puritains du Droit, Mouhamed Oumar Kataba a déclaré, pour justifier les peines qu’il infligeait aux opposants, qu’il appliquait «les lois de l’ancien régime.» Pas les lois de la République de Syrie. Mais, de l’ancien régime.

S’il n’y a eu que les Syriens qui ont vécu ce genre de décadence morale, cela aurait fait noircir le visage de certains juristes du côté de Dakar. Et occasionné des joutes verbales dignes des plus grands prétoire. Mais, remplaçons Bachar El Assad par Macky Sall, la Syrie par le Sénégal et nous aurons nos Mouhamed Oumar Kataba. Ils ont ordonné des arrestations, fait emprisonner des Sénégalais sur injonction ou plaire au régime, et fait couvrir ces abominables crimes par le Sceau de la justice. «Force doit rester à la loi», «s’il faut tuer 90% des Sénégalais pour faire appliquer la loi, moi je crois qu’il faut le faire et laisser les 10% vivre», a osé dire, tout de go, un Cheikh Yérim Seck au firmament de sa bêtise.

Comme lui, ils ont été nombreux à demander aux forces de l’ordre, aux officiers de police judiciaire et aux juges, de mater, de faire arrêter et emprisonner des Sénégalais de tous âges qui auront commis le seul crime de n’avoir pas aimé Macky Sall et son régime, d’avoir demandé l’organisation d’élection libre, transparente et inclusive, d’avoir ri d’une photo manipulée de lui, de ses proches, de ses journaux détournés, de l’avoir caricaturé, moqué ou comparé à un Ounk….

Comme à Damas sous Bachar El Assad, sous le régime de Macky Sall, des Sénégalais ont été enlevés, conduits dans des endroits hors de tout contrôle juridique, battus, torturés pour ensuite être ramenés dans des brigades de gendarmerie ou commissariats de police, présentés à des officiers de police judiciaire qui les ont interrogés, insultés et fait signer des procès-verbaux commandités par le régime. Des PV qui les incriminaient et qu’ils étaient pressés de signer pour avoir un répit même si ce temps de repos allait inéluctablement les conduire à de longue peines de prison voire à la mort comme ce fut le cas du “vieux gradé”, le chef François Mankabou.

Comme Bachar El Assad, Macky Sall ne s’était jamais sali les mains, comme l’y invitait Ousmane Sonko. Il a laissé cet ignoble travail à des policiers zélés, des gendarmes tortionnaires, des voyous anoblis par l’exécutif, des drogués, des tueurs, des tortionnairesd et tout cela a fini sur la table des juges qui ont fait appliquer les “lois de Macky Sall.” Et comme à Damas, si Ousmane Sonko leur avait laissé le choix de garder encore leurs postes, ces collègues de Mouhamed Oumar Katana auraient juré la même fidélité à Bassirou Diomaye Faye. Et auraient criminaliser toutes chansons en l’honneur de Macky Sall, et entonner Sonko refu Diomaye de Maya Kama. C’est cela faire appliquer la loi du Prince régnant. Mais au finish, c’est au peuple que revient la dernière sentence!