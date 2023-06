Supposée médiation entre Macky Sall et Ousmane Sonko: Ce qu’en pense Idrissa Seck

Selon des observateurs, une médiation serait en cours entreprise par des grandes personnalités du pays, dont des chefs religieux en vue de faire revenir le calme et la sérénité. Interrogé sur cette question dans un entretien avec Rfi, Idrissa Seck dit ne pas être mis au parfum, mais ne le nie pas non plus : « Je ne suis pas au courant. Ce que je sais, en revanche, c’est que notre peuple est riche de plusieurs mécanismes de médiation, et naturellement, les chefs religieux y jouent un très grand rôle, la société civile également, plusieurs intellectuels, etc. Il y a plusieurs initiatives, certainement en cours, mais la diplomatie ne se fait pas sur la voie publique ».

Quoi qu’il en soit, celui qui se proclame chef de l’opposition pense que « de toutes les crises que le Sénégal a connues depuis son indépendance, celle-ci est la plus facile à résoudre ». Selon lui, « il suffit simplement que le citoyen Ousmane Sonko appelle ses troupes au calme, retire son discours belliqueux et insurrectionnel, respecte les institutions et les décisions de justice, ou que le chef de l’État, doté de tous les moyens constitutionnels et légaux à sa disposition, l’y astreigne ».

Toutefois, d’après l’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), la mesure la plus propice au dénouement de la crise actuelle à l’issue du dialogue national, c’est que le Président Macky Sall renonce à briguer un troisième mandat en 2024. « Ce serait d’abord que le chef de l’État lui-même puisse annoncer qu’il ne sollicitera pas du peuple sénégalais un troisième mandat. Il a déjà fait deux mandats consécutifs de sept et cinq ans, et la Constitution est formelle : nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs », a-t-il déclaré sur Rfi.