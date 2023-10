Suite de l’affaire Adji Sarr: Le tribunal juge irrecevable la plainte de l’avocat Me Pape Samba So dit Gaby contre le Dr Gaye

Après un premier renvoi pour citation de toutes les parties, c’est ce matin que le tribunal correctionnel de Dakar s’est penché sur la plainte en diffamation que l’avocat, Me Pape Samba So dit Gaby, avait déposé en Aout dernier contre le Dr Alphousseyni Gaye, son ancien ami et gynécologue qui avait consulté Adji Sarr, le chroniqueur Pape Moussa Sow, le journaliste Babacar Touré et le site Kéwoulo. A l’origine de cette plainte se trouve une sortie du chroniqueur, Pape Moussa Sow, dans une émission animée à la Sen TV.

Ce jour-là, Pape Moussa Sow avait déclaré que “Me Pape Samba So avait, selon les affirmations du Dr Gaye -lors d’un entretien exclusif avec Babacar Touré-, tenté de le corrompre pour qu’il fasse un certificat médical en faveur de la thèse du viol dont Adji Sarr accuse Ousmane Sonko.” Et, si le Dr Alphousseyni Gaye s’était réservé de donner, publiquement, le montant Pape Moussa Sow, qui a eu à discuter en débriefing avec le médecin lors de ce fameux entretien, avait appris que le montant en question était estimé à plus d’une centaine de millions de F CFA. « Et, que, c’est l’assistante de Me Pape Samba So qui avait amené l’argent dans un sac de sport, au cours d’un simulacre de rendez-vous médical, pour approcher le médecin et lui faire l’offre.” Trouvant là une bonne opportunité de laver son honneur englué dans cet ignoble complot organisé pour éliminer Ousmane Sonko, un sérieux candidat et favori de la prochaine présidentielle, Me Pape Samba So a servi une citation directe au chroniqueur Pape Moussa Sow et au Dr Alphousseyni Gaye.

Pour rappel, en matière de diffamation, la loi dit que «le plaignant qui se sent diffamé a 6 mois pour saisir le tribunal.» Au-delà de cette date, le délit de diffamation, s’il y a lieu, est considéré comme prescrit; donc irrecevable. Et c’est, aussi, le support par lequel le présumé délit a été commis qui est considéré comme auteur principal du délit et son directeur de publication est tenu comme civilement responsable. Dans le cas de cette sortie télévisée de Pape Moussa Sow, qui était l’invité des journalistes de Sen TV, c’est la chaine de Bougane Guèye Dany et son directeur de publication qui devaient être tenus responsables et cités à comparaitre aux côtés de Pape Moussa Sow. Mais voilà, Me Pape Samba So les a laissé de côté et a axé sa plainte sur le Dr Alphousseyni Gaye, Babacar Touré Mandjou et Kéwoulo qui n’ont rien à voir avec Sen TV et qui n’ont même regardé la fameuse émission incriminée. En l’état, si la loi est respectée le Dr Gaye comme Kéwoulo et Babacar Touré Mandjou ne peuvent plus être poursuivis pour l’interview de Décembre 2022, puisque l’affaire est déjà prescrite depuis le 22 mai 2023.

Avocat depuis presque 20 ans, Me Pape Samba So ne peut certainement pas méconnaitre ces dispositions de la loi. S’il a préféré les ignorer, c’est certainement pour intimider les témoins de l’histoire non encore terminée de l’affaire Adji Sarr et donner un signal fort à tous ceux qui demain, dans 10 voire 100 ans, se souviendront du rôle qu’il a joué dans ce complot qui a endeuillé le Sénégal. N’étant prêt à se faire dicter sa conduite, le juge du tribunal de la chambre correctionnelle de Dakar, statuant ce matin, a déclaré la procédure irrecevable. “C’est parce que Me Pape Samba So ne s’est pas pointé au jugement, préférant laisser ses avocats le représenter. Alors, le tribunal a décidé que, en tant que partie civile, il ne pouvait pas ne pas être présente. En conséquence, sa procédure a été jugée irrecevable.” A fait savoir le Dr Alphousseyni Gaye présent dans la salle en compagnie des avocats de Pape Moussa Sow. Après ce premier échec du beau-frère de Mamour Diallo et ex-ami du Dr Alphousseyni gaye, tout porte à croire que Me Pape Samba So va réapparaitre pour que le dossier soit à nouveau évoqué