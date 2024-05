UFOA A U20 Filles – Juliette Samanu Kalamo élite du match contre la Gambie (2-0)

Lors de la première journée du groupe A du tournoi de l’UFOA U20 féminin, qui se déroule actuellement à Thies, l’attaquante sénégalaise Juliette Samanu Kalamo s’est illustrée par une performance remarquable sur la pelouse du stade Lat Dior. Le Sénégal a dominé son premier match face à la Gambie (2-0), grâce en grande partie à l’excellent travail de Kalamo, pensionnaire du lycée Ameth Fall.

Juliette Samanu Kalamo a livré une prestation exceptionnelle, se distinguant par sa vitesse, sa détermination et ses appels incessants qui ont mis à rude épreuve la défense gambienne. Dès les premières minutes, Kalamo s’est montrée menaçante, utilisant sa percussion et sa vision du jeu pour créer des opportunités offensives pour son équipe.

La ténacité de Kalamo a été récompensée lorsqu’elle a été à l’origine de l’ouverture du score pour le Sénégal. Après avoir lancé une attaque incisive, son tir initial a été repoussé, mais sans se laisser décourager, elle a récupéré le ballon et effectué un centre précis. Ce centre a provoqué une confusion dans la défense gambienne, menant à un but contre son camp de Wuday Colley, offrant ainsi l’avantage au Sénégal. Sa capacité à maintenir la pression sur la défense adverse et à créer des espaces pour ses coéquipières a été déterminante tout au long de la rencontre. Élue « Femme du Match », Kalamo a démontré qu’elle est l’une pièce maîtresse de l’attaque sénégalaise.