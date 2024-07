Sociétés publiques : le ministère des Finances et du Budget désigne les bons élèves et les…

Dans le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep) 2025-2027, consulté par Wal fadjri, quelques passages sont consacrés aux résultats de l’audit des performances financières des sociétés à participation publique majoritaire. «L’étude a permis de faire ressortir un niveau général de risque budgétaire modéré pour les sociétés nationales», mentionne-t-on dans le document, selon le journal.

À droite, les premiers de la classes : «Les bons scores enregistrés sont portés par les sociétés les plus systématiques comme la Senelec, le Port autonome de Dakar et la Sones (les trois représentent 43% dans le portefeuille de l’État et 92% des sociétés nationales).»

À gauche, les cancres : «L’État pourrait être impacté à hauteur de 33,319 milliards francs CFA pour absorber les pertes cumulées par ‘Dakar Dem Dikk’ [DDD] et la ‘SSPP Le Soleil’ sans préjudice du financement de leurs plans de relance respectifs.»

La Poste figure en bonne place dans le lot des mauvais élèves. Ses «capitaux propres se présentent à -86,872 milliards francs CFA pour un capital social de 3,325 milliards (sur la base des états financiers de 2019 qui sont les plus récents)», rapporte Wal fadjri.

«Pour améliorer le cadre de gestion des sociétés publiques, conclut le journal, [le ministère des Finances et du Budget] préconise d’effectuer régulièrement des audits de gestion couplés à une étude de réduction des charges surtout pour toutes les entreprises dont les fonds propres sont en dessous du niveau requis, notamment DDD, SSPP Le Soleil et la SN La Poste.»