C’est une histoire intrigante qui s’est joué ce jeudi sur la plage de Malika, dans la lointaine banlieue dakaroise. Selon des informations obtenus par Kéwoulo, un homme habillé en Jellaba s’est rendu aux alentours de 7 heures sur la plage de Malika et scandant le nom d’Allah.

Selon le témoignage de l’homme qui a alerté les pompiers comme les policiers de Pikine, “il criait Allah Akbar, La ilaha Illallah, c’est la fin du monde” et marchait à pas décidés vers les profondeurs de l’océan.» Interloqué par ce spectacle peu anodin, le visiteur matinal de la plage de Malika a assisté à la scène sans bouger jusqu’à perdre de vue le fanatique qui a été emporté par les eaux.

Après être resté quelques minutes sans voir réapparaitre l’illuminé, le visiteur de place a aussitôt appelé les Sapeurs-Pompiers comme les policiers de Malika. A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, les recherches effectuées sur la plage de Cambérène n’ont pas permis de retrouver le l’homme.

Et, si les recherches effectuées le jeudi pour retrouver l’illuminé n’ont rien donné, la mer qui ne garde pas en son sein un corps étranger à son milieu a rendu aux humains un cadavre retrouvé le vendredi sur la plage. Kéwoulo vous reviendra pour savoir si le corps retrouvé ce vendredi matin sur cette même plage est celui ou non du mystique qui s’est jeté en mer et disait avoir aperçu la fin du monde.