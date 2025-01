Ce mardi 14 janvier, la commune de Malika sera le théâtre d’une mobilisation citoyenne en faveur des droits des femmes. La Fédération des Groupements de Femmes de Malika, en collaboration avec plusieurs organisations de défense des droits des femmes, organise une marche populaire pour dénoncer les violences et discriminations subies par les femmes.

Cette manifestation débutera à 15h, avec un itinéraire clair : départ de la Famille Diary Sow, passage par la Mairie de Malika, un point de presse à la Sous-préfecture, avant de se conclure sur la plage.

“Les participantes seront vêtues de blanc et porteront un foulard orange”, indique la note parvenue à PressAfrik. Cet événement entend non seulement sensibiliser, mais aussi interpeller les autorités locales et nationales sur l’urgence de protéger les droits des femmes et d’en finir avec les inégalités persistantes.