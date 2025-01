Meurtre de Souadou Sow à Malika : Les explications du présumé meurtrier

L’année 2025 a débuté tristement à Malika. La découverte macabre du corps sans vie de Souadou Sow dit Diary, une adolescente de 12 ans disparue la nuit du 31 décembre, a plongé la commune, et plus particulièrement le quartier Diamagueune-2, dans la consternation. Sa dépouille a été trouvé nu dans la salle de bain de son voisin.

Selon les témoignages recueillis par L’Observateur, Diary a passé la soirée à admirer les feux d’artifice avec ses amis avant de se rendre chez une camarade. Sur le chemin, elle a croisé Aliou Laye, le jeune frère de son père. “Je l’ai croisée au moment où elle sortait de la maison pour rejoindre ses camarades dans la rue. Il était 23 heures et j’allais me coucher. Elle m’a demandé de lui acheter des pétards. J’ai rusé avec elle pour esquiver la demande, et je suis parti me coucher”, raconte-t-il.

Après minuit, l’absence de Diary Sow a inquiété sa famille qui a lancé des recherches infructueuses. C’est au petit matin, alors que les recherches allaient reprendre, qu’une domestique de service dans une maison voisine, a fait une découverte macabre “C’est Diary, celle qui est portée disparue par sa famille, nos voisins”, a-t-elle reconnu avant prévenir les riverains.

La police de Malika, alertée immédiatement est venue sur place et a sécurisé la scène avec l’aide des sapeurs-pompiers. Le corps a été transporté à l’hôpital pour une autopsie. La domestique a été interrogée par les autorités. De son côté, le principal suspect identifié comme le voisin de la fillette de 12 ans avait pris la fuite.

Toutefois, la cavale d’El Hadji Modou Fall n’aura duré que quelques heures. Les éléments de la brigade de recherches de la police de Malika se sont immédiatement lancés à sa poursuite. Âgé de 37 ans, El Hadji Modou Fall a été arrêté á Tivaouane Peulh et conduit au commissariat. Face aux enquêteurs, il a rapidement avoué les faits, indique le journal. Il a donné les détails sur la manière dont il avait attiré la victime dans un piège avant de tenter de la violer.

Selon ses aveux, il a attiré Diary Sow chez lui dans la nuit du 31 décembre 2024. Il a tenté de la violer, mais face à sa résistance, il s’est montré extrêmement violent. ” Des traces de coups d’une violence aveugle ont été constatées sur le corps de l’adolescente “, témoigne un habitant présent sur les lieux. Le sieur Fall a confié ” avoir déshabillé et avoir tenté de la violer avant que les coups portés ne causent la mort de la jeune fille.” Il a ensuite abandonné le corps sans vie et pris la fuite avant d’être arrêté.

L’enquête se poursuit.