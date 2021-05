Le journaliste Pathé Mbodj trouve que, si en allant rendre visite au khalif général des mourides, Ousmane Sonko espérait se faire un coup de com, il a eu le contraire de ce qu’il voulait.« C’est raté, parce qu’on lui demande de se conformer à la vie en société », a indiqué le sociologue.

Ce dernier qui intervenait sur la Rfm a déploré la posture du leader de Pastef lors de sa dernière sortie. « Sonko a appelé à la rébellion. Et ce qui est cocasse c’est quand il demande aux gens de de mobiliser et de se sacrifier à la veille de son audience avec le Khalif. Là, dans une bonne République on l’aurait arrêté pour incitation à la révolte », a-t-il indiqué.

L’erreur de com’ de Sonko à Touba

Le leader de Pastef, accompagné de plusieurs de ses hommes, a rencontré Serigne Mountakha Mbacké. C’est à la suite de discussions que le Khalif a prié pour Ousmane Sonko et pour la paix au Sénégal. Seulement, en voulant témoigner de son attachement à la famille religieuse mouride, le leader de Pastef s’est appesanti sur les personnes mortes lors des manifestations et qui étaient des mourides.

« 10, parmi les victimes, sont de la famille de Serigne Touba », argue ainsi Ousmane Sonko. Cette sortie est diversement appréciée puisque bon nombre d’internautes ayant consulté la vidéo jugent que c’est un discours inapproprié d’autant plus que le khalif général lui-même n’a voulu faire aucune distinction au moment d’assister les familles des victimes.