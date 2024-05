Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye ordonne la révision du Code de la pêche maritime

Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, ce mercredi 8 mai, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné la révision du Code de la pêche maritime et à son application rigoureuse.

Après avoir salué la publication de la liste des accords et licences de pêche des côtes sénégalaises, le chef de l’Etat n’a pas tardé à demander un état des lieux du secteur maritime. Rappelant la place de la pêche, notamment celle artisanale, dans le développement économique et social du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a instruit son « Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver les ressources halieutiques et protéger les professionnels de la pêche artisanale ». Il a également demandé « l’audit du pavillon sénégalais et l’évaluation des accords et licences de pêche ».

Le Président Faye ne s’est pas arrêté là. Il a rappelé aussi, dans ce cadre, « l’impératif de renforcer les dispositifs de lutte contre les activités de la pêche illicite. Il a, en outre, mis l’accent sur l’urgence de la définition d’une politique nationale de gestion durable des ressources halieutiques par le biais d’un programme spécifique impliquant les chercheurs et les partenaires bien ciblés », peut-on lire sur le communiqué du jour.

Soulevant le recensement et l’évaluation des interventions, notamment dans les financements de l’Etat dans le secteur de la pêche, Bassirou Diomaye Faye a demandé de « veiller au renouvellement et à la sécurisation de la flotte de pirogues artisanales », avant d’exhorter le Premier ministre à des « concertations avec les acteurs de la pêche afin de définir un programme d’urgence de relance de la pêche artisanale et de développement de la pêche industrielle ».