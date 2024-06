“SET-SETAL” initié : Le gouvernement appelle à la mobilisation pour la réussite de la deuxième journée nationale d’investissement humain

En prélude de la 2ème journée du set setal national prévue le 06 juillet, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement était à Jaxaye pour s’enquérir de la situation de cette zone du département de Keur Massar. Une occasion pour lui de transmettre l’appel du chef de l’État aux Sénégalais à participer massivement à cette journée citoyenne.

Le président de la République appelle les populations à se mobiliser massivement pour la réussite de la deuxième journée nationale d’investissement humain, prévue le 6 juillet prochain, a indiqué Cheikh Tidiane Dièye.

‘’De la même façon que les populations s’étaient mobilisées lors de la première journée, le chef de l’Etat appelle à nouveau à une mobilisation similaire sinon plus’’, a dit M. Dièye, lors d’un point de presse, organisé en prélude de cette deuxième journée d’investissement.

‘’Munis de nos pelles, nos râteaux, nos brouettes, le président de la République, appelle les populations, des plus jeunes au plus vieux, à se mobiliser à nouveau pour curer et nettoyer les caniveaux’’, a-t-il lancé.

Il a souligné que le pays va changer avec le projet de transformation systémique porté par les nouvelles autorités étatiques, si les citoyens sénégalais, décident d’accompagner cet élan de changement.

‘’Nous devons être l’incarnation du changement, être l’exemple du changement en changeant nos comportements dans la gestion de notre cadre de vie’’, a-t-il fait valoir.

Il a rapporté que le président de la République souhaite que la prochaine journée d’investissement, soit mieux organisée que la première, que ”nous fassions mieux en matière de collecte de déchets et de curage de caniveaux’’.

‘’Il (président) souhaite également qu’en terme de mobilisation communautaire et citoyenne, que nous fassions mieux que la première journée. Il appelle les gens à se mobiliser davantage dans toutes les communes du Sénégal’’, a-t-il encore souligné.

Le ministre a indiqué qu’un jeune champion a été distingué et primé pour son dévouement et son engagement à nettoyer son quartier, lors de la première journée d’investissement. Il s’appelle Serigne Mbaye dit Cheikh Mbacké, un jeune Sénégalais âgé de 29 ans, habitant Colobane à Dakar.

‘’On l’a vu entrer dans des caniveaux au quartier Colobane, sans équipement, sans gant de protection pour déboucher les ouvrages d’assainissement. Ce jeune a honoré le drapeau national et tout le Sénégal lors de cette journée’’, a-t-il témoigné avant d’offrir des équipements de nettoiement à ce jeune sénégalais.

Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que tous les autres ministères, l’administration territoriale, les structures de lutte contre les inondations, les collectivités territoriales sont concernées par la journée de nettoiement.

Il a expliqué que le choix de Jaxaay pour abriter ce point de presse par le fait que cette zone, est confrontée, au jour le jour, à ‘’de graves problèmes d’assainissement’’.

”Ici la nappe phréatique est affleurante. Et notre présence ici, est une façon de dire à ses habitants qu’on ne les oublie pas’’, a-t-il expliqué, annonçant la réalisation de canalisations dans ce quartier pour traverser l’hivernage.

”Mais nous prenons l’engagement qu’après l’hivernage, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d’assainissement de ce nouveau gouvernement, de venir avec des ouvrages structurants, pour régler les problèmes d’assainissement de ce quartier et d’autres de Dakar et du Sénégal’’, a-t-il promis.