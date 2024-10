“Setal Sunu Reew a : Le Président Diomaye Faye exhorte les élèves à s’intéresser sur les …

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé à 10 heures 24 mn au lycée Demba Diop avec la première Dame, Marie Khone Faye, ainsi que le ministre de l’Éducation, Moustapha Guirassy.

Le Chef de l’État préside la journée de mobilisation citoyenne “Setal Sunu Reew” qui se tient au lycée Demba Diop. Il a été acceuilli par les autorités administratives de Mbour.

Il s’est entretenu dés son arrivée avec des questions réponses avec le gouvernement scolaire du lycée Demba Diop.

Il a rappelé l’importance de la profession enseignante, qui selon lui, a plus d’importance que tout autre corps de métier. Il a exhorté les jeunes à plus s’intéresser aux étudies.

Puis la premiére Dame a donné les premiers coups de balai aidé en cela par le Président Diomaye qui avec une pelle enlevait les ordures pour les déverser dans une brouette. Il a aussi planté un arbre pour participer à la préservation de l’environnement du lycée oû il a étudié de 1998 à 2000.

Le lycée Demba Diop (LDD) a été créé par le décret 86-12 du 02/01/86 qui supprime l’ancienne Ecole Normale Régionale (E.N. R. Demba DIOP).

Le lycée Demba Diop a ouvert ses portes en Octobre 1985 avec 405 élèves répartis en huit classes de 2de. Le Proviseur étaiit Amadou Sall Diop et le Censeur Marakary Danfakha. C’est sur la demande des parents d’élèves du département de Mbour, qui avaient de plus en plus de difficultés pour envoyer leurs enfants dans les établissements de Thiès ou de Dakar, que le Ministre de l’Education Nationale d’alors, Mr Iba Der Thiam a pris la décision de transformer l’ancienne Ecole Normale Régionale en Lycée. Les autorités ont conservé le nom du parrain Demba Diop, ancien surveillant général de l’établissement décédé en 1967.