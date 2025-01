Saint-Louis : Des pêcheurs périssent dans un double chavirement tragique

Un drame maritime a secoué la ville de Saint-Louis, samedi dernier, avec le chavirement de deux pirogues au niveau de la brèche, entraînant la mort de cinq pêcheurs et laissant quatre autres portés disparus. Le corps d’un des occupants a été retrouvé, a rapporté Mamadou Sarr, chargé de communication du Comité local de pêche artisanale (CLPA).

Les embarcations transportaient des pêcheurs originaires de Gandiol, une localité au sud de Saint-Louis, et ont été prises au piège par les eaux tumultueuses de cette zone maritime réputée dangereuse. Cet incident tragique soulève de vives inquiétudes quant à la sécurité en mer et au respect des consignes de prévention. Malgré l’avertissement émis par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) concernant une houle dangereuse, signalé par un drapeau rouge, certains pêcheurs ont bravé l’interdiction. « Ces avertissements n’ont pas été respectés, ce qui a conduit à cette catastrophe », a déploré Mamadou Sarr. Ce drame met une fois de plus en lumière les risques liés à la traversée de la brèche et l’urgence de renforcer la sensibilisation sur les mesures de sécurité pour protéger les pêcheurs.