Cap Skirring : L’aéroport sénégalais décroche une certification internationale

Le Sénégal poursuit sa montée en puissance dans le secteur aérien. Le 23 avril 2025, l’Aéroport international de Cap Skirring a officiellement obtenu sa certification internationale, marquant un jalon important dans l’alignement du pays aux standards de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette annonce intervient après la certification récente de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, illustrant l’engagement soutenu du Sénégal envers l’excellence et la sécurité aéronautique.

Selon Ndiaga Bass, Directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), cette certification atteste du respect des normes strictes de l’annexe 14 de l’OACI, tant en matière d’équipements que de qualification du personnel. Le processus de certification a été amorcé suite à la dissolution des Aéroports du Sénégal (ADS) et au transfert des missions à AIBD S.A., donnant lieu à de nombreux audits et inspections. Ce travail rigoureux a permis d’atteindre un taux de conformité de 84 %, un niveau remarquable au regard des standards internationaux.

Cependant, cette certification, valable pour une durée de trois ans, n’est qu’une étape vers une amélioration continue. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, Directeur général d’AIBD S.A., a détaillé plusieurs projets de modernisation en cours, parmi lesquels la reconstruction du bloc administratif, l’édification d’une nouvelle tour de contrôle, ainsi que le développement d’infrastructures hôtelières et commerciales autour de l’aéroport. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à certifier à leur tour les aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis, consolidant ainsi l’ambition du Sénégal de devenir un acteur de premier plan dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Néanmoins, la concurrence reste vive sur le continent africain. Comme le rapporte Sud Quotidien dans son édition du 25 avril 2025, plusieurs pays, dont le Maroc, l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Tunisie, disposent d’aéroports déjà conformes aux exigences de l’OACI. Actuellement, seuls 40 % des aéroports africains répondent aux standards internationaux de sécurité, contre 60 % à l’échelle mondiale.