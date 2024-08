” Une visite qui consolide la coopération entre le Sénégal et l’Espagne sur divers fronts, y compris le développement, la sécurité et le respect des droits de l’homme”.

Lors de la visite officielle du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Sénégal, ce Jeudi 29 Août 2024, le président Sénégalais Bassirou Diomaye Faye a salué la solidité des relations bilatérales entre les deux nations. Au cours de leurs entretiens, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement commun à des valeurs fondamentales telles que la démocratie et le respect des droits de l’homme.

Le président Faye a exprimé sa reconnaissance pour l’appui continu de l’Espagne au développement du Sénégal, en particulier à travers l’accord-cadre de coopération qui couvre des secteurs variés tels que l’agriculture, les infrastructures hôtelières, l’environnement, la défense, la sécurité, et la lutte contre la migration irrégulière. “Cet appui est crucial pour le Sénégal dans sa quête de développement durable et de stabilité”, a-t-il souligné.

Les discussions ont également porté sur l’exploration de nouvelles avenues pour renforcer cette coopération, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la formation professionnelle et technique, de l’industrialisation, et de la digitalisation, des secteurs jugés prioritaires pour les deux pays. “Nous sommes déterminés à renforcer ces axes pour une collaboration encore plus fructueuse”, révèle le communiqué conjoint.

Sur le plan international, les deux chefs d’État ont exprimé une convergence de vues sur la nécessité de respecter le multilatéralisme comme socle de la coexistence pacifique. Ils ont plaidé pour un multilatéralisme “plus ouvert, plus efficace, plus juste, plus transparent et plus inclusif”, soulignant la nécessité de réformer la gouvernance politique, économique, et financière mondiale.

La situation instable au Sahel a également été au cœur des discussions. Le président Faye a insisté sur l’importance de mobiliser la communauté internationale pour combattre le terrorisme qui déstabilise la région. “Le Sahel est confronté à des défis sécuritaires majeurs qui nécessitent une action collective et déterminée”, a-t-il déclaré.

Le Sénégal, en tant que président du Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a salué la décision de l’Espagne de reconnaître l’État de Palestine. Le président Faye a également réitéré la condamnation ferme de son pays concernant la situation humanitaire catastrophique à Gaza, où la population subit une tragédie sans précédent. “Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la mise en place d’une solution à deux États, seule garantie d’une paix durable dans la région”, a-t-il déclaré.

Cette visite a ainsi permis de consolider les relations entre le Sénégal et l’Espagne, tout en ouvrant la voie à de nouvelles collaborations dans des secteurs clés pour le développement des deux nations. Les deux pays se sont engagés à poursuivre leurs efforts communs pour répondre aux défis régionaux et internationaux, tout en renforçant les liens d’amitié et de coopération qui les unissent.