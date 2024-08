Le vent de changement démarré il y a quelques semaines continue de souffler sur les services du ministère de l’Intérieur. Après une première vague qui a vu l’arrivée de nouveaux chefs dans les directions de la Police, c’est au tour des commissariats de connaitre des changements.

Ce soir, le ministre l’Intérieur a fait connaitre, par la décision 008713, qu’il mettait fin aux fonctions de commissaire central de Dakar qui était confié à El’hadj Cheikh Dramé qui se retrouve, désormais, à la direction de la police de l’air et des Frontière où il est nommé adjoint. Le poste qu’il a quitté est désormais occupé par le commissaire Mamadou Tendeng qui revenait juste d’une mission onusienne. A la Division des Investigations criminelles aussi, le vent de changement a soufflé.

Malgré ses très beaux résultats à la DIC et le fait qu’il ne s’était pas signalé par un acharnement à exécuter les volontés de Macky Sall contre les Pastéfiens, le commissaire Adramé Sarr va quitter la Division des Investigations Criminelles. Il est affecté comme adjoint du Directeur des Ressources Humaines de la police, cédant sa place à El’hadji Baity Sène, un homme qui était déjà à la rue Cardes comme adjoint du DPJ. A Rufisque aussi, on a connu un changement. Le commissaire Lamarana Diallo, venu de Louga il n’y a pas longtemps, va reprendre ses valises pour rejoindre son poste plus au nord, à Saint-Louis.

A sa place, s’est installé le commissaire Demba Ngagne Tine qui était à Richard Toll. A la Division de la lutte contre la Cybercriminalité Aly Kandé a cédé son fauteuil à Pape Mamadou Djidjack Faye. Pendant ce temps, le commissaire Bara Sangharé de la Sureté urbaine a cédé son fauteuil au commissaire Ismaela Goudiaby… Rares parmi les femmes qui ont eu de la promotion dans ces changements, le commissaire Divisionnaire Aïssatou Ndiaye, celle qui a été la patronne du commissariat central de Thiès, est désormais l’adjointe du Directeur de la sécurité publique, une très bonne promotion….