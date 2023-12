Réintégration de Sonko: Me Ngagne Demba Touré lance un fort message « Si vous avez une once de dignité... »

La récente décision du tribunal de grande instance de Dakar ordonnant la réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales a suscité une réaction forte de la part de Me Ngagne Demba Touré.

Dans un message percutant, Me Ngagne Demba Tour souligne l’importance de respecter la justice en tant que gardienne des droits et des libertés fondamentales.

« Vous le savez tous, la justice, garant des droits et des libertés, a ordonné sa réintégration à Ziguinchor et à Dakar », déclare Me Ngagne Demba Touré.

« La CENA, arbitre du jeu électoral, a demandé la remise des fiches de parrainage à son profit. Le peuple, détenteur de la souveraineté, l’a choisi comme dirigeant légitime. Si vous avez une once de dignité, acceptez la volonté divine, les décisions judiciaires et l’expression populaire », ajoute-t-il.