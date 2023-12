Trafic et coupe illicite de bois à Kédougou : Quatre individus de nationalité guinéenne placés sous mandat de dépôt

Le département de Salémata (dans la région de Kédougou) a été récemment secoué par un trafic illégal de bois impliquant des espèces protégées telles que le Véne et le Haya senegalensis. La forêt de Kalathie dans la commune d’Ethiolo a été le théâtre d’une dévastation préoccupante qui a alerté les autorités administratives. Une situation qui a incité les responsables à solliciter l’intervention de la gendarmerie pour une enquête approfondie.

Les investigations menées par la brigade de gendarmerie de Salémata ont permis la saisie d’un camion transportant des poutrelles et plusieurs planches de Vène sur le site où les arbres ont été abattus. Ces recherches ont également révélé plusieurs autres sites clandestins d’abattage dans les forêts des villages de Kalathie, d’Edalé dans la commune d’Oubadji, ainsi qu’au village de Banfarato.

À la suite de ces enquêtes, quatre ressortissants guinéens ont été appréhendés et déférés au parquet du tribunal de grande instance de Kédougou. Les mis en cause font face à des accusations graves, notamment « d’association de malfaiteurs, de trafic, de coupe illicite de bois et de blanchiment de capitaux ».

Une information judiciaire est en cours pour identifier les commanditaires réels de ce trafic de bois à Salémata, renseigne Rewmi Quotidien.