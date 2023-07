Les projets de loi, pour permettre à Khalifa SALL et Karim WADE de recouvrer leur éligibilité, sont adoptés par le conseil des ministres. Mais, Birahim SECK, le coordonnateur du Forum civil n’est pas du tout d’accord sur la voie choisie pour permettre aux deux leaders politiques de participer à la présidentielle de 2024.

Le conseil des ministres a adopté, hier mercredi, les projets de loi tendant à mettre en œuvre les conclusions du dialogue national. Il s’agit des projets de loi portant révision de la Constitution; portant modification du Code électoral et du Code pénal.

L’assemblée nationale devrait être saisie pour leur adoption. Mais pour Birahim SECK, coordonnateur général du forum civil, la démarche prise, notamment pour rendre à Khalifa SALL et Karim WADE leur éligibilité est contraire à la bonne gouvernance.

En effet, selon Birahim SECK, «les modifications ciblées de la Constitution et du Code électoral pour permettre à Monsieur Karim Meissa WADE et à Monsieur Khalifa Ababacar SALL de participer à l’élection présidentielle de 2024 sont une grave entorse à la bonne gouvernance et à la reddition des comptes».

