La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Thiès a mis fin à la cavale du berger El. Ka. Après deux ans de fuite, il est tombé dans la nasse des hommes du major Mbaye Seck, commandant de cette unité d’élite.

Agent au service des eaux et forêts de Thiès, O. B. a frôlé le pire, le 1er mai 2022. Ce jour-là, ce soldat de l’environnement a été agressé à coups de machette par le berger El. Ka, à la suite d’une dispute. La violence des coups reçus a entraîné l’amputation des trois doigts de la main droite de l’agent O. B., en plus de graves blessures au visage et à la tête, selon des sources de Seneweb.

Le berger a ensuite pris la fuite et est allé se réfugier au Djoloff. Deux ans après les faits, El. Ka pensait que son dossier était rangé aux oubliettes.

Mais c’était sans compter avec la détermination et la vigilance des gendarmes de la BR de Thiès qui ont réussi à l’arrêter entre Thiès et Keur Mousseu, lors d’une opération dans la zone de transhumance.

Au terme de l’enquête, El. Ka a été présenté au procureur de la République pour les chefs d’accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente.