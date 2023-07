Les dernières nouvelles d’Ousmane SONKO à la Cité Keur Gorgui…

Condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse il y un peu plus d’un mois, Ousmane SONKO est toujours en résidence surveillée chez lui, à la Cité Keur Gorgui. Mais le leader de Pastef se prote bien et pourrait même réserver de belles surprises aux sénégalais, selon Bentaleb SOW, proche de l’opposant.

C’est la question que plusieurs sénégalais se pose : comment va Ousmane SONKO. Le leader de Pastef communique peu depuis son arrestation lors de sa campagne de la Liberté et sa condamnation, et il est coupé du monde extérieur et de ses proches par les policiers garés devant chez lui, qui empêche à quiconque de le voir. Mais selon Bentaleb SOW, proche de l’opposant, le leader de Pastef se porte bien.

« Ousmane SONKO va bien. Il s’entraîne, il mange bien, bois bien et il travaille. Il a bien participé au document nommé « Lumière » pour éclairer la lanterne des sénégalais sur ce qui s’est passé lors des 3 premiers jours de juin. Donc il produit intellectuellement. Peut-être qu’il nous réserve des surprises, on ne sait pas, mais il faut toujours compter sur lui pour surprendre positivement les sénégalais. Ce qui est sûr, c’est qu’il va bien, il n’attend pas, il fait ce qu’il a à faire. Si la police veut l’arrêter, il est là, à quelques mètres de chez lui à la Cité Keur Gorgui. Il n’y a pas de problème pour ça, après, ils seront face aux Sénégalais », a-t-il déclaré.