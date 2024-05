Présidence : Les nouvelles nominations de Bassirou Diomaye Faye

Après la nomination de Ngagne Demba Touré à la tête de la Société des Mines du Sénégal (SOSIMEN), Bassirou Diomaye Faye a nommé à d’autres postes et directions nationaux.

Inspecteur en Finances et Stratégie, Babacar Gning est nommé Directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS). Ancien directeur adjoint de la structure, M. Gning remplace à ce Abdoulaye Diouf à la tête du FONSIS.

L’Agence régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) connait également un nouveau Directeur général. Il s’agit de Dahirou Thiam. Ingénieur en Informatique et des Télécommunications, M. Thiam hérite d’un fauteuil très stratégique du monde des Télécommunications et des Postes. Il remplace à ce poste le maire de Mbao, Abdou Karim Sall. Dakar Dem Dikk connaît également un nouveau directeur.

Faisant objet de beaucoup de bruits ces derniers temps, Bassirou Diomaye Faye attribue le poste de Directeur général à Assane Mbengue. Ce dernier est titulaire d’un master 2 en administration des affaires. Ousmane Sylla cède donc la place. Ndéné Mbodj occupe désormais le poste de Directeur général du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD). Maître de conférences à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), M. Mbodj remplace Maguette Sène.

Les chantiers, notamment la question du logement et les conditions estudiantines seront l’un des dossiers posés sur la table du nouveau patron du COUD. Alors que Aminata Sarr est portée à la tête de la Société anonyme de Télédiffusion du Sénégal (TDS), Ndèye Rokhaya Thiam dirige désormais le Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC). Le poste stratégique de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES) est confié à Abdoul Niang. Ingénieur Hydraulicien en son état, M. Niang remplace Charles Fall. La Société Africaine de Raffinage (SAR) est désormais dirigée par Mamadou Abib Diop, au moment où Ibrahima Diop hérite du fauteuil de la Société nationale des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), en remplacement à El hadji Malick Ndoye.