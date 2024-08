Projet Yokk Kom Kom : à Foundiougne près de 2000 ménages vont bénéficier de ce programme par des activités génératrices de …

Le projet Yokk Kom Kom a lancé sa deuxième phase au profit des bénéficiaires de bourses de sécurité familiale dans la région de Fatick, plus précisément dans le département de Foundiougne. Au total, près de 2000 ménages du département seront accompagnés par des activités génératrices de revenus.

Au préalable, ils vont bénéficier de formations et coachings pour une bonne utilisation des ressources qui leur sont allouées. Selon le coordonnateur régional de la délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale pour Kaolack, Kaffrine et Fatick, Papa Mor Ndiaye; il y a 16 communes qui sont éligibles. Et monsieur Ndiaye de préciser, “ quand on parle de commune éligible. C’est une commune où il y a au moins un quartier où un village qui a plus de 12 ménages qui perçoivent la bourse perçoive la bourse de sécurité familiale. Pour ces 16 communes éligibles, nous avons plus de 4000 ménages”.

Tout au plus, les ménages bénéficiaires seront accompagnés par des programmes de coaching. Dont le premier, précise monsieur Ndiaye, ” sera la communication de projet”.

“ Donc on explique à la communauté que le projet est destiné aux ménages. On prend dans le ménage une personne à mesure de mener une activité génératrice de revenu et après on lui donne une subvention productive de 150 mille francs CFA. On va regrouper les ménages en association d’épargne et de crédit. Il y a également la formation. Tous ces ménages vont recevoir les visites des coachs qui les aideront à identifier ensemble leurs difficultés et à y trouver des solutions”, t-il expliqué.